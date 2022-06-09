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Ру Тат
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Экономика
9 июня 2022  11:52

Советник Байдена: США обсуждают с Европой ограничение цен на российскую нефть

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Соединенные Штаты интенсивно обсуждают со странами Европы возможность ввести принудительное ограничение цен на нефть из России. Об этом заявил на брифинге Белого дома советник Президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, передает РИА Новости.

Таким образом чиновник прокомментировал реплику министра финансов Джанет Йеллен о заинтересованности США в поступлении российской нефти на мировые рынки, но при условии, что ее стоимость окажется снижена.

«Я не скажу больше, чем министр Йеллен, поскольку мы хотим иметь защищенное пространство для интенсивных консультаций с нашими европейскими партнерами, а такие ведутся по многим каналам», — подчеркнул Салливан.

О возможном ограничении цен на нефть из РФ вместо отказа от ее закупок ранее заявлял Президент США Джо Байден. Сейчас Штаты и Великобритания полностью отказались от российской нефти. Шестой пакет санкций Европейского Союза включает частичное эмбарго на ее поставки, о чем сообщал «Татар-информ».

Страны Запада стали ужесточать санкции против России после того, как Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине.

#поставки нефти #санкции против россии
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