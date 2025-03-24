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Культура 24 марта 2025 17:43

Совет Федерации рассмотрит патент на Шурале как прецедент к изменению законодательства

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Совет Федерации рассмотрит патент на Шурале как прецедент к изменению законодательства
Скульптура, изображающая Шурале
Фото: © «Татар-информ»

Случай, когда предприниматель получил патенты на персонажей татарского эпоса и через суд стал требовать возмещения ущерба от другой компании, выпустившей сувениры с этими героями, был рассмотрен в минувшую пятницу, 21 марта, в Москве, в «Роспатенте». В следующий понедельник ситуацию обсудят уже в Совете Федерации, сообщила сегодня на заседании Совета по культуре и искусству при Раисе Татарстана министр культуры РТ Ирада Аюпова.

«Это лишь первый звоночек, когда фирма предъявляет требования, чтобы платили за национальное достояние. Процесс [оспаривания этого] небыстрый. В понедельник будет продолжение [обсуждения] в Совете [Федерации] – вопросы внесения изменений в действующее законодательство. Это очень большая, длинная система, это очень большой, длинный путь», – подчеркнула Аюпова.

Ирада Аюпова

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Вопросов авторского права министр коснулась в контексте обсуждения этических стандартов в цифровом пространстве – Совет по культуре и искусству при Раисе Татарстана Рустаме Минниханове был посвящен цифровой трансформации в сфере культуры и искусства.

«Поверьте: в цифровой среде это будет повсеместно (инциденты в области авторского права – прим. Т-и). Использование созданного материала, фотографий, картин, экспонатов – пласт вопросов, который требует кропотливой работы и внятного регулирования», – констатировала Аюпова.

Фоторепортаж: Владимир Васильев
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#Ирада Аюпова #Министерство культуры РТ #шурале #Роспатент #патент
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