Совершивший убийство в подъезде дома на Минской в Казани оружием владел законно

36-летний Марат Низамов – житель дома № 57 по Минской, который накануне в подъезде застрелил мужчину, владел оружием на законных основаниях.

Как сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе Управления Росгвардии по Татарстану, у мужчины было разрешение на охотничьи ружья «Иж» и «Сайга».

Именно из «Сайги» накануне Низамов застрелил мужчину в лифте и вытащил тело в подъезд.

«Проводимая некоторое время назад сотрудниками Центра лицензионно-разрешительной работы проверка этого владельца оружия, нарушений не выявила», – рассказали агентству в Управлении Росгвардии по РТ.

Ранее агентство сообщало, что в жилом доме на Минской обнаружен труп мужчины. После этого был объявлен «План Перехват», поскольку подозреваемый в совершении убийства скрылся с места на «Ладе Ларгус». Спустя час он был задержан.

Накануне жители дома № 57 по Минской, где произошла стрельба, рассказали корреспонденту агентства, что Низамов с женой и детьми живет в их доме, сам по себе всегда был спокойным. О том, что Низамов увлекался охотой, никто из соседей не слышал.