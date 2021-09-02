«Был самым незаметным среди жильцов»: подробности о подозреваемом в убийстве на Минской

Корреспондент ИА «Татар-информ» пообщалась с жителями дома, в котором сегодня днем обнаружили тело мужчины с огнестрельным ранением. Изначально предполагалось, что в высотке, в которой все произошло, жил именно убитый. Однако соседи заверили, что не знают этого человека.

Они предположили, что он мог снимать в их доме квартиру. По их словам, из-за выстрела в голову его на тот момент невозможно было опознать.

А вот подозреваемым в убийстве оказался 36-летний житель этого дома.

Фото: © Гузель Хусаинова

Соседи рассказали, что мужчина несколько лет жил в этом доме вместе с супругой и двумя маленькими детьми. Он много времени проводил с семьей, работал на «Казаньоргсинтезе». О том, что он увлекался охотой или стрельбой, соседи никогда не слышали.

«Мы очень удивились, когда узнали о произошедшем. Сначала думали, что его убили. Он был обычный мужик, не пил, не курил. Вот это в нем больше настораживало. Просто поздоровается и пройдет, изредка мог поговорить с нами», – делятся соседи.

Фото: © Гузель Хусаинова

Знакомая семьи рассказала, что видела жену подозреваемого за несколько минут до трагедии. Вместе они отвели детей в школу и зашли в подъезд. Увидев кровь, обе женщины очень испугались.

«Я тогда и предположить не могла, что это будет связано с их семьей. Они оба были очень хорошими, растили детей. Что было с ней дальше, я не знаю», – вспоминает женщина.

В последний раз соседи видели мужчину накануне. Он прошел мимо них вместе с женой и детьми, поздоровался.

«Он, наверное, был самым незаметным из всех жителей. Был очень спокойный. Мы разговаривали с его коллегами, они тоже в шоке от произошедшего», – рассказал сосед семьи.

Напомним, убийство в лифте одной из высоток на улице Минской произошло сегодня утром. Мужчину застрелили из охотничьего ружья, его тело обнаружили на лестничной площадке. В розыск был объявлен 36-летний мужчина, который уехал с места преступления за рулем «Лады Ларгуса», спустя час с небольшим его задержали сотрудники ГИБДД около одного из городских торговых центров.

По данному факту возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Все детали, причины, а также личность убитого предстоит выяснить следствию. В ближайшие дни суд рассмотрит ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения.