В Казани задержали подозреваемого в убийстве на Минской

Стражи порядка задержали 36-летнего подозреваемого в убийстве из охотничьего ружья на Минской в Казани. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

Как уточнили в пресс-службе МВД по РТ, мужчину задержали сотрудники ГИБДД около одного из городских торговых центров.

Инцидент произошел сегодня утром на лестничной площадке между 14 и 15 этажами высотки на улице Минской. Правоохранители обнаружили тело мужчины с огнестрельным ранением головы.

По данному факту возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Выяснилось, что задержанный стрелял из «Сайги».