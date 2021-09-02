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Ру Тат
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2 сентября 2021  14:33
Павел Климчак

В Казани задержали подозреваемого в убийстве на Минской

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Стражи порядка задержали 36-летнего подозреваемого в убийстве из охотничьего ружья на Минской в Казани. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

Как уточнили в пресс-службе МВД по РТ, мужчину задержали сотрудники ГИБДД около одного из городских торговых центров.

Инцидент произошел сегодня утром на лестничной площадке между 14 и 15 этажами высотки на улице Минской. Правоохранители обнаружили тело мужчины с огнестрельным ранением головы.

По данному факту возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Выяснилось, что задержанный стрелял из «Сайги».

#убийство #задержан подозреваемый
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