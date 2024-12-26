Шоураннер мультсериала «Туган батыр» Радик Абдрахманов рассказал о будущем проекта

Казанцам показали первые серии мульсериала «Туган Батыр». О том, каким вышел анимационный проект соучредителя «Туган авылым» Радика Абдрахманова.

«Когда вы говорите про индийский шамшир, японскую катану, меч-кладенец или шашку — их можно себе представить. Но татарскую саблю никто представить не мог», — рассказал на открытии закрытого показа идейный вдохновитель, муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин.

«Туган Батыра» создали, как «татарский аналог» мультику «Три богатыря». Причем Абдрахманов со своей командой тоже запустил в разработку целую вселенную мульсериала для татар.

Вчера Казанцам показали первые три эпизода из запланированных 52. Напомним, что тестовые показы планировалось провести полгода назад — в первой половине 2024 года.

«Мы идем с небольшой задержкой. К Новому году мы должны были получить 6 серий. Но производство разгоняется, улучшается качество сериала. Первые серии не самого высокого качества, и нужно обратить внимание, что это телевизионная история, а не полный метр», — рассказал «Татар-информу» Абдрахманов.

После Нового года начнутся переговоры с телеканалами и стриминговыми платформами. Разработкой занимается московская команда выходцев из «Аэроплана», студии подарившей миллионам детей тех самых «Фиксиков».

«Можно сказать, что к концу следующего года по плану будет готова половина сезона. Он будет выходить постепенно», — рассказал «Татар-информу» Абдрахманов.

Первую обратную связь авторы получили сразу после показа. Мультсериал действительно вышел детским. Сюжет максимально упрощен, а визуальная составляющая пусть имеет шероховатости, но внушает надежду. Качество телевизионное, как уже отметил Абдрахманов.

«Не хватает дитализированных эффектов, над ними надо поработать», — резюмировал один юный зритель.

К слову, именно дети играют большую роль в креативном поле.

«Бывает, что дети лучше всяких маркетологов придумывают что делать: карточки, настольные игры и еще, и еще», — считает шоураннер.

После производства мультсериала планируется выпуск полного метра. Анимационная вселенная — лишь одно из направлений. За основу взяты сказки Зульфата Хакима, однако сюжет не вторит «оригиналу». Произведения Хакима предназначены для детей постарше, а анимационный сериал — для совсем юных зрителей.

В новом здании театра Камала, по словам Абдрахманова, уже готовится мюзикл по «Туган Батыру», который будет режиссировать Айдар Заббаров. Более того — в рамках вселенной «Туган Батыра» даже началось строительство «Дома сказок» на месте бывшего Дома офицеров, примыкающего к «Туган авылым».

«На территории нашего комплекса [«Туган авылым»] будет «Дом сказок Туган Батыра». Рустам Нургалиевич [Минниханов] передал нам здание и мы сейчас работаем над концепцией с Министерством культуры РТ и Ирадой Хафизяновной [Аюповой]», – поделился с «Татар-информом» автор проекта.

Говорить об участии в «Алтын минбар» в 2025 году пока рано, однако вероятность этого высока. И не только потому, что подходящая конкурсная номинация уже появилась, но и потому, что 3-минутный «Ак-буре» уже проторил эту дорожку.

«Мы шли от начала и до конца вместе. Два проекта: “Туган Батыр“ и “Ак-буре“. В одном из мультфильмов они соединятся, это мы предусмотрели», — отметил председатель Татарской национально-культурной автономии Москвы Фарит Фарисов. Отметим, что он привез на «Алтын минбар» обучающий мультсериал про белого волчонка.

Создание мультсериала — это целая маркетинговая задача, которая выходит за рамки одного медиа. Абдрахманов — бизнесмен, но он признается, что финансовая модель у таких масштабных проектов очень сложная.

«Для нашей команды это еще и социальная история. Конечно, мы думаем как ее монетизировать. Мы делаем все, чтобы под нашим брендом производили игрушки, мерч, канцтовары, продукты питания. Что-то мы уже начали производить сами», — рассказал он.

«Собрать сильных мультипликаторов, чтобы возродить отечественную анимацию», по словам шоураннера, дорого, но сумма не уточняется — сотни миллионов.

«Мы метим сразу на мировой рынок. Он у нас как Аладдин. История такая, что герой путешествует по планете, находит друзей в разных странах, встречает сказочных персонажей других стран, побеждает злодеев», — уверен Радик Абдрахманов.