В «Татаркино» огласили шорт-лист участников кинофестиваля «Алтын Минбар»

Сформирован шорт-лист юбилейного XX Казанского международного кинофестиваля «Алтын Минбар». В конкурсную программу вошло 50 фильмов.

«Тема потребностей и способностей человека, а также столкновение личности с ситуациями выбора — одна из самых распространенных в основной программе форума», – говорится на сайте организатора фестиваля ГБУК РТ «Татаркино».

В программе полнометражных игровых фильмов будут показаны: «Рай»(Шри-Ланка), «Бауырына салу» (Казахстан), «Газели» (Иран), «Стеклянный занавес» (Турция), «Эволюция» (Узбекистан), «Фурулу» (Алжир), «Легенды вечных снегов» (РФ), «Гора влюбленных» (РФ), «Дом, названный Шахана» (Бангладеш), «Сын Иосифа» (Индия).

В программе короткометражных игровых фильмов покажут: «Сын своей земли» (Индия), «Нуман» (Иран), «Язык убийцы» (Пакистан), «Конь ветра» (Непал), «Последняя волна» (Марокко), «Суфизм» (Тунис), «Честь» (Россия), «Унгерния» (Таджикистан, Россия), «Последний рыбак» (Сенегал), «Поэзия исхода лета» (Швейцария, Малайзия, Китай).

Документальные фильмы: «Роман Костомаров: рожденный дважды» (РФ), «Мон. Анлатма» (РФ), «20 лет спустя» (Сенегал), «Кубинцы поневоле» (Марокко), «Мы могли бы исчезнуть» (Египет), «Шухрат Аббасов. Крупным планом» (Узбекистан), «Кисло-сладкий» (Саудовская Аравия), «Тайны колодцев» (Мавритания), «Длинные дистанции» (Оман), «Испытание» (Ирак).

В конкурсе анимационных фильмов примут участие: «Бумажные цветы» (Иран), «Волшебный камень» (Аргентина), «Бык холода» (Россия, Казахстан, Новая Зеландия), «Родственные души» (РФ), «Учим татарский с Ак Буре» (РФ), «Мы следим!» (Египет), «Непостижимая Докра» (Индия), «Ребенок в доме это счастье» (Казахстан), «Таа» (Оман), «Лупиту» (Иран).

В Национальном конкурсе примут участие работы из Татарстана: «Немая кукушка», «Амина», «Я приду», «Рада не рада», «Монисто», «Большая осиновка», «Переговорщики», «Руки маэстро», «В поисках Белой мечети». Также будет представлен проект совместного производства России и Японии «Татара — наследие Евразии».

Кинофестиваль пройдет с 6 по 11 сентября. В конкурсе принимают участие российские и зарубежные картины, отражающие общечеловеческие духовно-нравственные ценности и культурные традиции, несущие идеи миротворчества, веротерпимости и гуманизма.