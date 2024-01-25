Сотый малыш в Нижнекамске стал пятым ребенком в многодетной семье

В Нижнекамске зарегистрировали рождение сотого малыша с начала года. Им стал пятый ребенок в семье Марата и Альфии Кельдиевых. Мальчика назвали Булатом. Малыш появился на свет 19 января, сообщается в Telegram-канале городской администрации.

Глава семейства Марат Кельдиев заметил, что в каждой семье рождение детей — это радостное событие, но не в каждой решаются на рождение пятого ребенка.

«Благодаря Всевышнему у нас это получилось. Сегодня мы приехали с сыновьями встречать нашего маленького джигита. Безумно рад и волнуюсь, будто в первый раз», — говорит мужчина.

Свидетельство о рождении и поздравительный адрес от Раиса республики Рустама Минниханова родителям вручила начальник Управления ЗАГС Гузялия Сагитова. Она напомнила, что 2024-й в России по Указу Президента Владимира Путина объявлен Годом семьи.

«Вы уже многодетная семья, государство поддерживает такие семьи. Сегодня нелегкий труд быть многодетными родителями, но я уверена, в будущем ваши дети будут для вас надежной опорой и поддержкой. Пусть в вашем доме всегда царит тепло и гармония. Здоровья и счастья вашим сыновьям», — пожелала она.

Также счастливой семье вручили подарок — «Коробку малыша». Общественный помощник Уполномоченного по правам человека в РТ по Нижнекамскому района Чулпан Ульданова отметила, что теперь у Кельдиевых самая настоящая семья, потому что в ней 7 «Я». «Желаю вам крепкого здоровья, сил и терпения для воспитания малышей», — пожелала Чулпан Ульданова.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Раис РТ Рустам Минниханов вручил 11 многодетным семьям госнаграды России и Татарстана.

Владимир Путин. Решение принято для популяризации госполитики в сфере защиты семьи и сохранения традиционных ценностей. 2024-й в России станет Годом семьи. Соответствующий указ подписал Президент. Решение принято для популяризации госполитики в сфере защиты семьи и сохранения традиционных ценностей.