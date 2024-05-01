Сотрудники заказника «Волжские просторы» задержали браконьера в Лаишевском районе

Фото: пресс-служба Госкомитета РТ по биоресурсам

Сотрудники заказника «Волжские просторы» задержали гражданина, который осуществлял лов водных биологических ресурсов незаконными орудиями лова в районе дачного поселка Зеленый бор Лаишевского района. Об этом сообщает пресс-служба Госкомитета РТ по биоресурсам.

«В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 256 УК РФ (Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов)», — говорится в сообщении ведомства.

25 апреля в Татарстане стартовала оперативно-профилактическая операция «Нерест-2024», по которой до 5 июня на акваториях республики вводится полный запрет на промышленное рыболовство. Ранее сообщалось, что сотрудники Госкомитета по биоресурсам во время совместного рейда задержали браконьера в Лаишевском районе.