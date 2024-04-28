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В Лаишевском районе сотрудники Госкомитета по биоресурсам задержали браконьера
Сотрудники Госкомитета Татарстана по биоресурсам во время совместного рейда в рамках операции «Нерест» задержали браконьера в Лаишевском районе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В 3 км севернее деревни Орёл на реке Волга был задержан гражданин, который осуществлял лов водных биологических ресурсов запрещенными орудиями лова.
«В настоящее время решается вопрос о передаче материалов в природоохранную прокуратуру», — говорится в сообщении.
Напомним, 25 апреля в Татарстане стартовала оперативно-профилактическая операция «Нерест-2024», по которой до 5 июня на акваториях республики вводится полный запрет на промышленное рыболовство.
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