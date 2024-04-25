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В Татарстане начал действовать запрет на промышленное рыболовство
Сегодня в Татарстане стартует оперативно-профилактическая операция «Нерест-2024» — на акваториях республики вводится полный запрет на промышленное рыболовство, сообщает пресс-служба Госкомитета РТ по биоресурсам.
«Согласно правилам рыболовства для Волжско-Каспийского бассейна, в Татарстане установлены запретные сроки до 5 июня. За нарушение правил рыболовства может грозить как административная, так и уголовная ответственность», — предупредили в ведомстве.
Для любительского рыболовства допускается применение одной поплавочной или донной удочки с берега с общим количеством крючков не более двух штук на орудиях добычи (вылова) у одного человека.
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