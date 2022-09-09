Сотрудники «Татмедиа» привились от коронавируса и гриппа

Сотрудники Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа», журналисты его филиалов, в том числе и «Татар-информа» привились сегодня от гриппа и новой коронавирусной инфекции. Многие выбрали интраназальный способ введения «Спутника V».

Фото: © Эвелина Киселёва/ «Татар-информ»

В здании агентства раз в две недели работает мобильный пункт вакцинации для журналистов, сотрудников редакций и членов их семей. В этот раз медики впервые вакцинировали сотрудников от коронавируса интраназально, то есть «Спутник V» впрыскивали в нос.

Фото: © Эвелина Киселёва / «Татар-информ»

В офис «Татмедиа» приехали медики седьмой поликлиники Казани. Перед вакцинацией всех ждал обязательный осмотр и беседа с терапевтом. После медицинская сестра вводит препарат в одну ноздрю. «Спутник V» должен пройти по носоглотке в рот. После введения препарата медсестра у каждого спрашивала, почувствовал ли человек вкус препарата. По словам сотрудников агентства, «Спутник V» оказался сладким.

Фото: © Эвелина Киселёва / «Татар-информ»

Напомним, что к концу ноября прошлого года вакцинацию против новой коронавирусной инфекции прошли 100% сотрудников Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям. У многих подошел срок ревакцинации.

Ранее «Татар-информ» подробно рассказывал, как проходит интраназальная вакцинация.