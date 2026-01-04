news_header_top
Общество 4 января 2026 22:06

Сотрудники МЧС России помогли водителям, застрявшим в Альметьевском районе из-за непогоды

Сотрудники МЧС России в Альметьевском районе организовали помощь водителям грузовиков, застрявшим на трассах из-за непогоды. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

Специалисты совместно с администрацией района организовали доставку горячего питания и питьевой воды.

В связи с неблагоприятными погодными условиями в Татарстане ввели в действие план «Буран», на ряде трасс республики установили запрет на движение грузового транспорта.

«Сейчас в Альметьевском районе улучшения погоды ожидают более 40 грузовых автомобилей. Ситуация на постоянном контроле, ведется круглосуточный мониторинг», – отметили в пресс-службе.

Видео: пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

#ГУ МЧС по РТ #метель #ограничение движения #альметьевский район
