Общество 4 января 2026 20:37

Глава Альметьевского района организовала помощь водителям, застрявшим из-за бурана

По распоряжению главы Альметьевского района Гюзель Хабутдиновой организована доставка горячего питания и питьевой воды для водителей грузовых автомобилей, оказавшихся в вынужденной остановке из-за непогоды.

В связи с неблагоприятными погодными условиями в Татарстане объявлен план «Буран», на трассах республики действует запрет на движение грузового транспорта.

В Альметьевском муниципальном районе сложилась напряженная дорожная обстановка: в настоящее время более 40 грузовых автомобилей ожидают улучшения погодных условий.

Глава района Гюзель Хабутдинова поручила держать ситуацию на постоянном контроле.

Администрация района совместно с экстренными службами ведет круглосуточный мониторинг дорожной обстановки.

Фото и видео: пресс-служба Альметьевского района РТ.

