Руc Тат
16+
Общество 4 января 2026 17:22

В Татарстане в связи с непогодой введен в действие план «Буран»

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

С 14:00 4 января в Татарстане введен план действий министерств, ведомств и организаций по обеспечению бесперебойного движения автомобильного и железнодорожного транспорта в зимний период – план «Буран». Об этом сообщает пресс-служба Раиса РТ.

Меры будут действовать до ликвидации последствий неблагоприятных метеорологических явлений.

Решение об этом принял Премьер-министр Республики Татарстан Алексей Песошин, который является первым заместителем председателя Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности региона.

Введение плана связано с ухудшением погодных условий, в частности, с обильными снегопадами и формированием снежных заносов на автодорогах.

Комиссия постановила, что руководители министерств, ведомств и организаций республики должны организовать привлечение необходимых сил и средств для выполнения мероприятий плана «Буран».

Главы муниципальных районов обязаны каждые шесть часов докладывать о выполнении плана в Министерство транспорта и дорожного хозяйства Татарстана и оперативную дежурную смену Главного управления МЧС России по республике.

Помимо этого, муниципальные власти должны своевременно информировать население о состоянии автодорог.

Координацию и контроль применения привлеченных сил и средств возложили на Министерство транспорта и дорожного хозяйства республики.

