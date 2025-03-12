«Ездил на свой страх и риск»: в Казани прошел рейд по выявлению таксистов-мигрантов

Сегодня автоинспекторы Казани провели рейд по выявлению нелегальных таксистов среди мигрантов. Мероприятие прошло в рамках операции «Иностранный водитель», который проходит на территории Казани и Татарстана с 4 по 13 марта.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

Во время рейда инспекторы особое внимание уделяли иностранным гражданам, занимающимся перевозкой пассажиров и грузов. Операция оказалась результативной: были выявлены нарушители, работавшие без российских водительских прав. Один из них был оштрафован и лишился арендованного автомобиля. Его пассажиру пришлось вызывать другую машину.

«Не знаю, большой ли получу штраф. Я ездил без патента, на арендованной машине. Я знал, что вышел такой закон, но решил все-таки попытаться заработать на такси, на свой страх и риск. Сейчас, наверное, пойду работать на стройку», – рассказал нарушитель Азамат.

Напомним, в конце января Раис Татарстана Рустам Минниханов подписал указ о запрете привлечения иностранных работников с патентами в ряде отраслей, включая такси.

«В случае выявления водителей, не имеющих российского национального удостоверения, принимается мера административного воздействия. Санкция предполагает штраф от 5 до 15 тысяч рублей. Транспортное средство перемещается на штрафстоянку. Далее гражданин передается сотрудникам Управления по вопросам миграции для привлечения к ответственности в связи с нарушением указа Раиса РТ. Если в ходе проверки выявляется, что гражданин пребывает на территории РФ с нарушением, то уже составляется протокол и рассматривается вопрос о его выдворении», – рассказал начальник отделения технического надзора ОТН и РАС Госавтоинспекции УМВД Казани Павел Назаров.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

Сотрудники Госавтоинспекции регулярно проводят рейды по таксистам. Инспекторы проверяют наличие нужных документов для работы в такси и следят за соблюдением правил перевозки пассажиров. Часто водители нарушают правила, изменяя конструкцию машины без разрешения.

«Нередко водители такси устанавливают газовое оборудование, при этом с ГИБДД установку не согласовывают, не получают на нее разрешения. В таком случае водителю выписывается штраф, а оборудование демонтируется», – отметил Павел Назаров.

В минувший понедельник «Татар-информ» рассказывал, что на улице Вишневского в Казани произошло серьезное ДТП. Таксист, маневрируя в объезд остановившегося автобуса, не справился с управлением и въехал в группу людей возле остановки, подробнее – в материале «Татар-информа».