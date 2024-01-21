Сотрудник МЧС рассказал, какие работы организовали во время ограничений на трассах в РТ

Начальник Кайбицкого пожарно-спасательного гарнизона Дамир Ибрагимов рассказал, какие работы были организованы во время ограничения движения на участках трасс М7 и М12.

Он отметил, что для водителей и пассажиров были развернуты мобильные пункты обогрева и питания, где люди горячий чай, перекусить, зарядить мобильные телефоны и получить медицинскую и другую необходимую помощь.

Ранее «Татар-информ» рассказывал, как спасатели оказывают адресную помощь людям, очищают дороги и организуют реверсивное движение.

Отметим, что автомобильная дорога М7 и другие федеральные трассы в Татарстане с 18 часов открыты для проезда транспорта. Об этом сообщил заместитель начальника Управления ГИБДД МВД по РТ Дамир Бикмухаметов на совещании в Миндортрансе РТ. При этом, по словам спикера, даже после снятия всех ограничений сотрудники Управления ГИБДД МВД и дорожных служб в круглосуточном режиме будут находиться на федеральных и региональных дорогах.