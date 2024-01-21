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Сотрудник МЧС рассказал, какие работы организовали во время ограничений на трассах в РТ
Начальник Кайбицкого пожарно-спасательного гарнизона Дамир Ибрагимов рассказал, какие работы были организованы во время ограничения движения на участках трасс М7 и М12.
Он отметил, что для водителей и пассажиров были развернуты мобильные пункты обогрева и питания, где люди горячий чай, перекусить, зарядить мобильные телефоны и получить медицинскую и другую необходимую помощь.
Ранее «Татар-информ» рассказывал, как спасатели оказывают адресную помощь людям, очищают дороги и организуют реверсивное движение.
Отметим, что автомобильная дорога М7 и другие федеральные трассы в Татарстане с 18 часов открыты для проезда транспорта. Об этом сообщил заместитель начальника Управления ГИБДД МВД по РТ Дамир Бикмухаметов на совещании в Миндортрансе РТ. При этом, по словам спикера, даже после снятия всех ограничений сотрудники Управления ГИБДД МВД и дорожных служб в круглосуточном режиме будут находиться на федеральных и региональных дорогах.
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