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Автодорога М7 в Татарстане с 18 часов открылась для грузовиков и автобусов
Автомобильная дорога М7 и другие федеральные трассы в Татарстане с 18 часов открываются для грузовиков и автобусов. Об этом сообщил заместитель начальника Управления ГИБДД МВД по РТ Дамир Бикмухаметов на совещании в Миндортрансе РТ.
«Автодорога М7 для легковых автомобилей открыта. С 18 часов она будет открыта для грузового транспорта и автобусов в связи с тем, что осадки закончились, и дороги под постоянным контролем», — сказал спикер.
Бикмухаметов напомнил, что в Татарстане из-за обильного снегопада было принято решение об ограничении движения грузовых автомобилей и автобусов на региональных и федеральных дорогах.
«На М7, М5 и М12 были введены ограничения по всем транспортным средствам», — отметил он.
При этом, по словам спикера, даже после снятия всех ограничений сотрудники Управления ГИБДД МВД и дорожных служб в круглосуточном режиме будут находиться на федеральных и региональных дорогах.
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