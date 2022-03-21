Сотрудник Белого дома заявил о возможности расширения санкций США против РФ

Заместитель помощника Президента США по национальной безопасности Далип Сингх заявил, что из-за ситуации вокруг Украины США готовы расширить список санкций в отношении РФ, передает РИА Новости.

По его словам, в этот список нужно включить еще больше российских банков и других секторов экономики страны, включая нефтяной и газовый.

«Мы можем расширить наши санкции, принять (дополнительные) меры, расширить санкции, которые мы уже применили, добавив больше фигурантов. Применить их в отношении большего числа секторов», — пояснил Сингх в интервью телеканалу CBS.

Как утверждает представитель Белого дома, новые санкции затронут большее число банков и секторов, которых до сих пор ограничения еще не коснулись. И это будут стратегически важные направления экономики России.

Американский чиновник высокого ранга добавил, что в основном это касается нефти и газа, а другие секторы он не хотел бы конкретизировать. Сингх полагает, что Президент России «знает, о чем идет речь».

24 февраля Президент РФ Владимир Путин в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции на Украине. Впоследствии он приказал перевести силы сдерживания в особый режим. Страны Запада осудили операцию и начали ужесточать санкции против России.