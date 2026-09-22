Строительство семи этапов дублера Оренбургского тракта в РТ завершат в 2027 году

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Работы на семи этапах строительства дублера Оренбургского тракта в Татарстане планируется завершить в следующем году. Об этом сообщил на пресс-конференции в «Татар-информе» заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства РТ Ранис Файзуллин.

«Объект разделен на восемь этапов. По семи этапам заключены госконтракты. По восьмому этапу проводится работа по защите проекта. Скорее всего, строительство там будет идти в рамках государственно-частного партнерства, и это будет платная автомобильная дорога, как Вознесенский тракт. Строительство этой автомобильной дороги требует больших финансовых вложений, поэтому этот этап пока в работе», – сказал он, отвечая на вопрос корреспондента «Татар-информа».

На восьмом этапе, в частности, планируется построить автомобильную дорогу от жилого массива Лесная Поляна до улицы Технической в Приволжском районе Казани.

Файзуллин отметил, что на седьмом этапе уже завершена реконструкция развязки на автодороге Казань – Оренбург в Лаишевском районе. «Существующие дороги, проходящие через населенные пункты Усады, Столбище, Песчаные Ковали, разгрузятся благодаря появлению нового маршрута», – подчеркнул он.

Скриншот с презентации

По его словам, сейчас на третьем этапе полным ходом идет строительство автодороги от жилого массива Лесная Поляна до дороги Столбище – Атабаево в Лаишевском районе.

«Летом был заключен контракт по строительству третьего этапа. Это новая стройка. Новая дорога соединит две автодороги Казань – Оренбург – Боровое Матюшино и Столбище – Атабаево. Она пойдет параллельно автодороге, где Песчаные Ковали. Сейчас идет устройство верхнего слоя основания и асфальтобетонного покрытия», – заявил замминистра.

Он добавил, что благодаря строительству дублера Оренбургского тракта появится дополнительный маршрут для выезда из Казани в сторону трассы М12, аэропорта, производственных площадок на территории Лаишевского района и прилегающих к нему населенных пунктов.

«В целом реализация проекта оказывает значительное влияние на социально-экономическое развитие опорных населенных пунктов. Например, из села Столбище, входящего в состав Казанской агломерации, будет выведен транзитный поток, направляющийся в Казань по трассе М12. Это приведет к разгрузке улично-дорожной сети, снижению уровня транспортной нагрузки, улучшению экологической ситуации, повышению безопасности дорожного движения», – заключил Файзуллин.

В этом году на работы по семи этапам дублера выделено 6,2 млрд рублей, в том числе 4,5 млрд рублей – из федерального бюджета и более 1,6 млрд рублей – из республиканского.

Строительство вылетной трассы, дублера Оренбургского тракта (Лаишевский узел), ведется по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».