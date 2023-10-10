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Сотни россиян в Израиле подали в посольство заявления с просьбой об эвакуации
Посол РФ в Израиле Анатолий Викторов сообщил о подаче заявлений на эвакуацию от сотен россиян, сообщает РИА Новости со ссылкой на Первый канал.
«Обращений много – несколько сотен, я должен сказать, звонят наши граждане, просят предусмотреть возможность их вывоза», – сказал Викторов.
Кроме того, он отметил, что техническая возможность осуществить переезд из Тель-Авива в Россию сохраняется. Российские авиакомпании совершают регулярные рейсы из Тель-Авива в Сочи, Минеральные воды и работают практически в регулярном режиме с некоторыми ограничениями.
Напомним, в минувшую субботу Израиль подвергся ракетной атаке со стороны сектора Газа. Были выпущены более 4 тысяч ракет, после чего бойцы ХАМАС начали вторжение в приграничные районы. В ответ армия обороны Израиля объявила о начале операции «Железные мечи».
Позднее власти Израиля ввели в действие специальный пункт «40 алеф», который означает официальное объявление войны.
По последним данным, при столкновениях и обстрелах среди палестинцев почти 700 погибли, свыше 3,7 тыс. ранены, около 800 израильтян погибли, более 2 тыс. получили ранения.
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