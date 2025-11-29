news_header_top
Общество 29 ноября 2025 19:14

В ДРКБ рассказали о состоянии девочки, на которую напали собаки в Васильево

Состояние девочки, пострадавшей от нападения стаи собак в поселке Васильево, остается крайне тяжелым. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе Детской республиканской клинической больницы Татарстана.

Напомним, что вчера на автобусной остановке «Молодежный» при въезде в поселок Васильево стая собак напала на 9-летнюю девочку.

«Девочку доставили в ДРКБ из Зеленодольской ЦРБ. У ребенка зафиксированы множественные рвано-укушенные раны лица, головы, шеи, туловища, конечностей и ягодиц. В настоящее время она находится в реанимации, ее состояние расценивается как крайне тяжелое и нестабильное. Подключен аппарат ИВЛ, ЭКМО», – рассказали агентству.

Как отметили в ДРКБ, сейчас врачи прикладывают все усилия для спасения жизни ребенка.

#нападение собак на ребенка #Васильево #ДРКБ #Здоровье #медицина
