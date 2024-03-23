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Состояние 16 раненых в «Крокусе», среди которых ребенок, оценивается как крайне тяжелое
Состояние 16 человек, раненых во время теракта в «Крокус Сити Холле», оценивается как крайне тяжелое. Среди них есть ребенок, сообщает РИА Новости.
Еще 44 человека, включая двоих детей, находятся в тяжелом состоянии. Всего, по данным агентства, в стационарах сейчас находятся 107 человек. По предварительным данным, 32 пострадавшим медицинская помощь была оказана амбулаторно.
Ранее мы сообщали, что число жертв теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» увеличилось до 93 человек.
Напомним, 22 марта преступники открыли стрельбу по мирным гражданам из автоматов Калашникова в подмосковном «Крокус Сити холле», после чего устроили пожар. По данному факту было возбуждено уголовное дело о терроризме. От ФСБ поступила информация о задержании 11 человек, включая четырех террористов.
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