Состояние 16 раненых в «Крокусе», среди которых ребенок, оценивается как крайне тяжелое

Состояние 16 человек, раненых во время теракта в «Крокус Сити Холле», оценивается как крайне тяжелое. Среди них есть ребенок, сообщает РИА Новости.

Еще 44 человека, включая двоих детей, находятся в тяжелом состоянии. Всего, по данным агентства, в стационарах сейчас находятся 107 человек. По предварительным данным, 32 пострадавшим медицинская помощь была оказана амбулаторно.

Ранее мы сообщали, что число жертв теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» увеличилось до 93 человек.

Напомним, 22 марта преступники открыли стрельбу по мирным гражданам из автоматов Калашникова в подмосковном «Крокус Сити холле», после чего устроили пожар. По данному факту было возбуждено уголовное дело о терроризме. От ФСБ поступила информация о задержании 11 человек, включая четырех террористов.