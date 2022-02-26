Сооснователю Finiko Кириллу Доронину продлили арест в Тверском суде Москвы

Накануне в Тверском районном суде Москвы прошло очередное заседание по продлению меры пресечения одному из основателей финансовой организации Finiko Кириллу Доронину. Он проходит главным фигурантом по уголовному делу о мошенничестве.

В конечном итоге суд решил продлить арест обвиняемому. Доронин пробудет в СИЗО до 25 мая.

Напомним, что под арестом сооснователь Finiko находится с 30 июля 2021. Несколько раз Вахитовский районный суд Казани продлевал Доронину срок содержания под стражей, осенью прошлого года его этапировали в столичное СИЗО.

В январе Кирилл Доронин в интервью заявил, что платформа, на которой работало Finiko, не имела права принимать деньги, и в очередной раз настаивал, что организация не является финансовой пирамидой.