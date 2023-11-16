«Сомнительная честь для Чехии»: Захарова отреагировала на заморозку российских госактивов

Фото: телеграм-канал МИД РФ

Внесение Чехией в национальный санкционный список ФГУП «Госзагрансобственность», входящего в структуру Управления делами Президента РФ, — это очередной антироссийский шаг, подтверждающий упорное намерение идти в русле конфронтации с нашей страной. Об этом заявила представитель МИД Мария Захарова.

«Прага в качестве достижения подает тот факт, что она первой прибегла к подобным мерам в отношении российской собственности, однако первенство в таких неблаговидных делах — сомнительная честь и, несомненно, обернется ущербом для инициаторов такой кампании», — приводит слова дипломата телеграм-канал МИД.

Захарова добавила, что подобная выходка не останется без ответа и чешские власти должны это понимать.

«Ожидаем официального уведомления чешских властей», — резюмировала она, отметив, что российская сторона предпримет все необходимые меры для защиты своих законных интересов.

Ранее министр иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил, что Правительство Чехии одобрило заморозку находящихся в стране государственных активов России. В Кремле посчитали данный шаг Праги неприемлемым.