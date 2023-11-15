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Глава МИД Чехии: Кабмин одобрил заморозку российских госактивов
Правительство Чехии одобрило заморозку находящихся в этой стране государственных активов России. Об этом на своей странице в социальной сети X (бывшая Twitter) рассказал чешский министр иностранных дел Ян Липавский.
«По моему предложению Правительство сегодня одобрило заморозку российских госактивов в Чехии», — написал политик.
Издание Noviny со ссылкой на МИД Чехии уточняет, что Кабинет министров одобрил внесение в санкционный список «предприятие по управлению активами за рубежом» Управления делами Президента РФ. Речь идет о ФГУП «Госзагрансобственность»
«Финансовые счета будут заблокированы, и имущество в Земельном кадастре также будет заблокировано, чтобы его нельзя было продать», — объяснил Липавский суть рестрикций на пресс-конференции.
Соответствующие объекты расположены в основном в Праге и Карловых Варах. Арендаторы смогут вносить деньги на счет, попавший под санкции, но не оплачивать аренду наличными, добавил министр.
Стоит отметить, что все эти меры не затронут объекты российской дипломатической миссии.
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