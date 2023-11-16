Песков: Санкции Чехии против заграничной госсобственности РФ неприемлемы

Кремль считает введенные санкции Чехии против государственной собственности России неприемлемыми. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал решение Праги о санкциях против Управления делами президента.

Песков подчеркнул, что подобные действия нарушают закон международного права. В результате теперь все объекты во владении РФ на территории Чехии, кроме имеющих дипломатический статус, оказались под угрозой.

«Такая глубоко антироссийская позиция чешских властей, конечно, вызывает абсолютное недоумение, мы категорически отвергаем такую позицию, не приемлем ее», — цитирует Пескова ТАСС.

По его словам, на данный момент власти анализируют ситуацию, чтобы свести все риски к минимуму.

Что касается ответных санкционных мер против Праги, то они не исключены, заверил Песков. Однако властям здесь надо проанализировать наличие чешской собственности в России и другие моменты, подвел итог пресс-секретарь.