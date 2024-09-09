Соломин: Обсуждаются возможности развития проекта электромобиля «Атом» за рубежом

Обсуждаются возможности развития проекта электромобиля «Атом» за рубежом. Об этом сообщил директор по бренду, маркетингу и коммуникациям «Атома» Иван Соломин на пресс-конференции на Международном форуме Kazan Digital Week.

«Наша главная задача — запуск производства и реализация проекта в России. Тем не менее не закрываем для себя возможности реализации продукции за рубежом», — рассказал спикер.

Ранее Российский фонд прямых инвестиций и АО «Кама», занимающееся созданием электромобиля «Атом», договорились о привлечении в проект китайской международной корпорации XY Group с перспективой локализации производства в Китае.

«Сейчас проводятся переговоры, на каких взаимоотношениях, в каком ключе мы готовы к дальнейшему взаимодействию для реализации „Атома“ за рубежом, не только в Китае», — отметил Соломин.

По его словам, открываются также возможности для дальнейшего развития проекта в Юго-Восточной Азии.

«Мы производим большое количество технологических решений, в том числе цифровых продуктов. В данном случае мы не хотим себя ограничивать только Россией. Наши технологии интересны зарубежным партнерам, будь то применение на других автомобильных брендах либо просто реализация цифровых продуктов за рубежом», — подчеркнул спикер.

Он уточнил, что для продажи технологических решений рассматриваются Узбекистан и другие страны СНГ.

Соломин добавил, что сегодня электрозарядная инфраструктура не полностью загружена электромобилями. То есть развитие зарядной инфраструктуры превосходит объемы рынка пользователей электромобилей, заметил он.

«Заключены соглашения с крупными сервисными центрами. Это федеральные сети, которые обеспечат полное техническое обслуживание электромобилей. Наша задача — чтобы они находились по всей стране. Это могут быть локальные дилеры», — заключил спикер.

Запустить серийное производство российского электромобиля «Атом» планируется в середине 2025 года.