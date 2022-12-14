«Соллерс» начал продавать автомобили под собственным брендом

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Компания «Соллерс» приступила к продажам легких коммерческих автомобилей (LCV) под своим брендом — «Арго» и «Атлант». Об этом рассказал журналистам генеральный директор компании Николай Соболев, передает ТАСС.

«Да, мы начали продажи», — заявил руководитель «Соллерса». В завершающемся 2022 году предполагается продать 900 машин, уточнил он.

При этом за два-три года продажи должны достигнуть 30 тыс. машин, а в перспективе пяти лет объем продаж и производства автомобилей может составить около 50 тыс., добавил бизнесмен.

По информации пресс-службы компании, стоимость Sollers Argo начинается от 2,5 млн рублей (за промтоварный фургон с дизельным двигателем), а Sollers Atlant — от 2,9 млн рублей (за «цельнометаллический фургон короткой базы и средней крыши с дизельным двигателем»).

Еще 26 ноября компания «Соллерс» объявила о старте проекта, который позволит ей производить LCV под собственным брендом. Вместо американских Ford Transit в ОЭЗ «Алабуга» будет выпускаться два модельных ряда под названиями «Атлант» и «Арго». Подробнее о проекте и новых автомобилях можно прочитать в материале «Татар-информа» — Прерванный Transit: «Соллерс» начинает выпуск в Елабуге «Атлантов» и «Арго».