Прерванный Transit: «Соллерс» начинает выпуск в Елабуге «Атлантов» и «Арго»

Компания «Соллерс» начала в Елабуге проект, который позволит ей производить коммерческие автомобили под собственным брендом. Сегодня Президенту Татарстана Рустаму Минниханову и главе Минпромторга РФ Денису Мантурову показали, какие модели будут выпускаться в ОЭЗ «Алабуга» вместо американских Ford Transit.

Денис Мантуров и Рустам Минниханов лично протестировали версию автомобиля на электродвигателе Фото: president.tatarstan.ru

В Елабуге будут производить до 30 тыс. автомобилей

Компания «Соллерс» через 8 месяцев после ухода с российского рынка партнера – американской Ford, начала организацию производства новых машин. Выпускать их будут под собственной маркой. В планах – производить до 30 тыс. автомобилей в год.

Новые модели нарекли по мотивам древнегреческой мифологии: «Атлант» и «Арго». Атланты в сказаниях держат на плечах небесный свод, Арго – корабль, построенный с при помощи богов, на котором Ясон и аргонавты путешествовали за Золотым руном.

Сегодня презентовали как коммерческие грузовики, так и машины специального назначения: школьные автобусы, пассажирские "маршрутки", машины скорой помощи. Также продемонстрировали версию автомобиля на электродвигателе, которую Денис Мантуров и Рустам Минниханов протестировали лично.

Сегодня презентовали как коммерческие грузовики, так и машины специального назначения Фото: president.tatarstan.ru

Инвестиции в проект составят более 5 млрд рублей

«Автомобили "Соллерс" заместят ушедший с российского рынка Ford Transit. Продажи первых новых LCV (легких коммерческих грузовиков – прим. Т-и) стартуют уже в декабре этого года, а производство по технологии полного цикла будет запущено в 2023 году», ­– отметил на мероприятии Денис Мантуров.

По его словам, программа локализации будет включать производство дизельных двигателей, ключевых электронных компонентов, элементов шасси, штамповочное производство. Общий объем инвестиций в новый проект составит более 5 млрд рублей.

Министр уточнил, что в проекте будет задействован весь текущий персонал завода. Отметим, что с марта – после того, как компания из США разорвала отношения с Россией, в простое находились более 1 тыс. человек елабужского завода.

«Хотел бы отметить, что компания сохранила трудовой коллектив в переходный период. Речь идет о первоклассных специалистах, владеющих самыми передовыми навыками. „Соллерс“ наладил выпуск легких коммерческих автомобилей. Эта продукция очень востребована на российском рынке. Мы считаем, что для нашей республики данный проект очень важен: это и рабочие места, и доходы в бюджет. Хочу поблагодарить Дениса Валентиновича за поддержку в организации этого производства», - цитирует Рустама Минниханова пресс-служба Президента РТ.

Адиль Ширинов заявил, что рынок перед запуском рационально оценили Фото: president.tatarstan.ru

Машины встанут на китайскую платформу

Председатель совета директоров «Соллерса» Адиль Ширинов заявил, что рынок перед запуском рационально оценили и собираются предложить «именно те автомобили, которые необходимы в настоящий момент в сфере перевозок».

Автомобиль «Атлант» полукапотной компоновки. Это многофункциональная платформа полной массой от 2,5 до 4,2 тонн. Может быть оснащен дизельным двигателем либо 139 л.с., либо 150 л.с.

«Арго» – компактный автомобиль бескапотной компоновки для внутригородских перевозок. Полная масса ­- от 2,5 до 3,5 тонн, двигатель будет либо дизельный мощностью 130 л.с либо бензиновый - 147 л.с.

«Соллерс» не раскрывает кто стал партнером предприятия, то есть на чьей платформе будут выпускаться машины. Однако ранее сообщалось, что это китайская JAC. Так, на замену Transit называлась модель Sunray. По данным «Интерфакса», в субботу было опубликовано одобрение типа транспортного средства (ОТТС), которая подтверждает, что модели «Арго» будут выпускаться на шасси китайского автоконцерна JAC.

Фото на анонсе: president.tatarstan.ru