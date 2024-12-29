«Солдаты, не сдавайтесь, идите только вперед»: школьница из Бавлов помогает бойцам СВО

Фото предоставлено Айгуль Идиятуллиной

Ученица 6в класса школы №2 Бавлов Адилия Калимуллина присоединилась к волонтерам, оказывающим поддержку участникам спецоперации. Она пишет письма солдатам, участвует в сборе гуманитарной помощи.

Девочка на примере взрослых тоже решила порадовать защитников Отечества. Первую партию посылок из 20 писем и сладостей она оправила в октябре, затем написала еще 30 писем.

«Сначала мы написали солдатам письма в классе, это меня очень вдохновило. Я решила продолжить это дело дома, начала составлять свой текст — там немного рассказывала про себя, потом писала различные пожелания бойцам», — рассказала бавлинка.

Адилия и сейчас готовит праздничные письма. Девочка уверена, ее поздравления непременно поднимут боевой дух участников СВО. Все посылки с письмами и разными сладостями она с мамой передает через волонтерский пункт, расположенный в торговом центре «Эдем».

Фото предоставлено Айгуль Идиятуллиной

«Я работаю в школе, заведую юной армией. Были такие моменты, когда я приходила домой и рассказывала про отправку гуманитарной помощи солдатам. Дочь интересовалась, что, как, и решила присоединиться к рядам волонтеров. Мы уж с папой ее всячески поддерживаем. Она говорит: „Хочу пойти в пункт волонтеров в „Эдеме““. Мы пошли, она отдала свои посылки и вышла оттуда такая счастливая, окрыленная. „Мама, — говорит, — мне так на душе хорошо стало“», — рассказывает мама Адилии, учитель физкультуры школы №1 Гульназ Калимуллина.

Кроме учебы Адилия занимается баскетболом, волейболом, выжиганием на дереве. Родители во всем поддерживают дочь и помогают ей в добром начинании. А школьница делится своей теплотой и заботой с теми, кому сегодня они особенно важны.

«Здравствуй, дорогой солдат! Я хочу пожелать здоровья, удачи в бою. Мы в вас верим, не сдавайтесь, идите только вперед», — пишет девочка.

Юного волонтера на открытии городской елки ждал приятный сюрприз — глава Бавлинского района Ильяс Гузаиров наградил ее благодарственным письмом за личный вклад в оказании гуманитарной помощи участникам специальной военной операции и подарком.

Фото предоставлено Айгуль Идиятуллиной

До этого в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО.

«Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», — отметил руководитель республики.

С 2 сентября те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, могут получить до 2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.

Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону 117. Также можно обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, 1/40; тел. 8 (843) 221-44-52 или позвонить по номеру 8 (800) 222-59-00.