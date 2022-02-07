Шольц заявил, что Германия готова ко всем мерам в случае нападения на Украину

Германия и ее союзники готовы реализовать «все необходимые меры» в случае возможного нападения России на Украину, однако говорить о них сейчас было бы контрпродуктивно. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью газете The Washington Post.

Федеральный канцлер пояснил, что не намерен «вдаваться в подробности», но подчеркнул, что ответ стран Запада на агрессию будет «совместным и решительным». «Совершенно ясно, что в такой ситуации все варианты рассматриваются», —уточнил он.

Кроме того, Шольц назвал Германию «очень хорошим партнером» для стран НАТО и упомянул «сильнейшую экономическую поддержку», которая оказывается Украине. Сказал он и об активном обсуждении с союзниками возможных вариантов реагирования на «исходящую от России угрозу».

Вместе с тем в ответ на предложение издания прокомментировать возможное введение Соединенными Штатами новых санкций против газопровода «Северный поток — 2» политик напомнил о необходимости «стратегической неопределенности» в некоторых вопросах.

«Это важно, чтобы ясно дать понять, что это (возможное нападение на Украину — прим. Т-и) очень дорого обойдется России — [но] чтобы они не могли сесть за компьютер и посчитать, насколько именно это будет затратно», — резюмировал Олаф Шольц.

Ранее заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд заявила, что подробный рассказ о подготовленных ограничительных мерах позволит властям России подготовиться к ним, отмечает РБК.

Визит Федерального канцлера Германии Олафа Шольца в Москву запланирован на 15 февраля. Он должен встретиться с Президентом России Владимиром Путиным, о чем сообщало ИА «Татар-информ».