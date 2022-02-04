Путин проведет переговоры с канцлером Германии 15 февраля
На 15 февраля у Президента РФ Владимира Путина запланирована встреча с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, который прибудет в Москву с визитом, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Представитель Кремля отметил, что после переговоров состоится пресс-конференция.
«Да, она согласована, действительно, 15 (февраля - ред.) будет визит господина Шольца в Москву тоже, это субстантивные переговоры двусторонние, за которыми потом последует пресс-конференция», – рассказал он.
Сейчас Путин находится в Пекине и проводит масштабные переговоры с Председателем КНР Си Цзиньпином.
4 февраля российский лидер прибыл на открытие Олимпийских игр в китайской столице вместе с Президентом Аргентины Альберто Фернандесом.