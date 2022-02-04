Экс-глава МИД Германии: «Северный поток — 2» могут закрыть при выгодном предложении США

Российский трубопровод «Северный поток — 2» может быть остановлен, если Соединенные Штаты смогут предложить взамен какую-то выгодную сделку германской стороне. Такое мнение высказал экс-министр иностранных дел ФРГ и бывший вице-канцлер Германии Зигмар Габриэль в интервью немецкому журналу Wirtschafts Woche.

Немецкий политик заметил, что всегда воспринимал строительство газопровода «как реальный проект», но предупредил, что «Северный поток — 2» не заработает, если произойдет обсуждаемое сейчас возможное вторжение России на Украину.

Вместе с тем Габриэль подчеркнул, что «было бы довольно глупо снять этот проект с обсуждения сейчас». «Потому что, если вы хотите вести переговоры, вам нужно что-то предложить. Я уверен, что США думают точно так же», — пояснил он.

При этом экс-дипломат напомнил, что Штаты начиная с 1963 года выступали против строительства российско-немецких трубопроводов, на время вводя санкции против них. «Скептицизм США не стал чем-то новым <…>. Нынешний госсекретарь Энтони Блинкен даже написал книгу о „сибирском трубопроводном кризисе“ в 1987 году („Союзник против союзника: Америка, Европа и сибирский трубопроводный кризис“ — прим. Т-и)», — отметил он.

Представитель Социал-демократической партии Германии, Зигмар Габриэль занимал пост вице-канцлера с 2013 по 2018 год, а министра иностранных дел — с 2017 по 2018 год. Кроме того, в разное время он возглавлял ряд других министерств, а также был председателем СДПГ.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что эксперт из оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» назвал неумным шагом давление на Россию через «Северный поток — 2». До этого Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что трубопровод представляет собой исключительно коммерческий проект, выгодный в том числе и Евросоюзу, и призывал не политизировать ситуацию вокруг него.