Шольц: России нельзя недооценивать сплоченность и решимость членов НАТО

Европа готова к серьезному диалогу с Россией по гарантиям безопасности. При этом стране нельзя недооценивать сплоченность союзников как по ЕС, так и по НАТО. Об этом в беседе с изданием Bild рассказал канцлер ФРГ Олаф Шольц.

«Мы готовы к серьезному диалогу с Россией по вопросам европейской безопасности. НАТО представила России на этот счет конкретные предложения. В этой критической ситуации Россия не должна недооценивать нашу сплоченность и решимость как партнеров по ЕС и союзников в НАТО», — заявил он.

По словам Шольца, НАТО и ЕС серьезно относятся к обеспокоенности своих союзников. Поэтому любая «агрессия» России в отношении Украины повлечет за собой «очень серьезные политические, экономические и стратегические последствия».

В связи с этим, добавил канцлер Германии, Запад ожидает, что Россия предпримет «шаги для снижения нынешней напряженности» вокруг Украины.

Ранее МИД ФРГ заявлял, что Европа готова нести ущерб в случае введения санкций против России. Таким образом она планирует поддержать безопасность и целостность Украины.

Сегодня Президент России Владимир Путин отметил, что Россия готовит ответ США и НАТО на документ о гарантиях безопасности.