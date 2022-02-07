МИД Германии: Европа готова пострадать от санкций против России, чтобы защитить Украину

Европа готова нести ущерб в случае введения масштабных санкций против России. Главная ее цель в данном случае — безопасность Украины, отметила во время выступления в Киеве министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок.

Она подчеркнула, что России необходимо внести вклад в стабилизацию обстановки на Украине, иначе в отношении нее будут приняты серьезные санкции. «Мы вместе с НАТО и с США передали письменные ответы [России], которые дают понять, что ответственность находится на стороне Москвы, она должна разрядить ситуацию», — цитирует ее ТАСС.

Бербок заявила, что ситуация вокруг Украины крайне серьезная, поэтому для ее решения необходимо пользоваться любыми доступными каналами переговоров.

В сложившейся обстановке Германия безоговорочно поддерживает территориальную целостность Украины и выступает против «российской агрессии».

«Ввиду тесных экономических связей всех партнеров, но и моей страны в особенности, я хочу сказать: да, мы готовы сами за это [санкции] заплатить высокую экономическую цену, так как речь идет о безопасности Украины», — заметила глава МИД ФРГ.