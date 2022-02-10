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Политика
10 февраля 2022  21:58

Путин: Переговоры с США по гарантиям продолжаются в открытом и закрытом режимах

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Россия готовит ответ для США и НАТО по гарантиям безопасности. Переговоры не прекращаются и сейчас, они ведутся как в закрытом, так и открытом режиме. Об этом после встречи с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым заявил Президент РФ Владимир Путин.

«Мы готовим ответ и в НАТО, и в Вашингтон», — цитирует главу государства РИА Новости.

Ранее, ознакомившись с ответом Штатов и альянса, Владимир Путин отметил, что в документе проигнорированы все ключевые для России пункты.

#гарантии безопасности #Владимир Путин #переговоры
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