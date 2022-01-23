Шольц призвал учитывать последствия для Запада при введении санкций против России

Если из-за ухудшения ситуации вокруг Украины дело дойдет до введения новых санкций против России, странам Запада следует помнить о возможных последствиях для них самих. Об этом заявил Федеральный канцлер Германии в интервью газете Süddeutsche Zeitung.

«<…> нужно понимать, какие последствия это будет иметь для нас самих. Никто не должен питать иллюзий, что есть такие меры, которые не имеют последствий для нас самих», — приводит ТАСС слова Шольца относительно введения новых ограничений в отношении России.

При этом канцлер ФРГ в ответ на вопрос, готова ли Германия в случае возможных санкций против трубопровода «Северный поток — 2» смириться с ущербом для себя, заметил: «В этом случае, который, надеюсь, не наступит, нам нужно будет действовать умно».

Вместе с тем политик обратил внимание на необходимость быть готовыми к применению новых рестрикций. «В кругу союзников мы согласовываем возможные меры. Мы должны быть в состоянии действовать, если потребуется», — подчеркнул он.

Новые проекты американских санкций, внесенные в Конгресс США, предусматривают меры, направленные против газопровода «Северный поток — 2».

Процедура сертификации компании Nord Stream 2 AG в качестве оператора трубопровода еще не завершена. Президент РФ Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что «Северный поток — 2» — исключительно коммерческий проект, выгодный не только России, но и Европейскому Союзу.