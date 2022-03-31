Шольц попросил у Путина письменного разъяснения по поводу оплаты за газ в рублях

Канцлер ФРГ Олаф Шольц в ходе телефонного разговора попросил Президента РФ Владимира Путина разъяснить процедуру оплаты российского газа в рублях. Об этом сообщмл представитель немецкого правительства Штеффен Хебештрайт, передает РИА Новости.

«Канцлер Шольц в этом разговоре не давал согласия, а лишь попросил письменной информации, чтобы лучше понять процедуру», — пояснил он.

В Кремле уточнили, что Путин объяснил канцлеру Германии причины перехода на рубли расчетах за газ. Решение вызвано тем, что заморозка российских валютных резервов странами ЕС нарушает нормы международного права. Стороны условились о том, что эксперты двух стран дополнительно обсудят этот вопрос.

Накануне в разговоре с канцлером ФРГ Олафом Шольцем Президент РФ Путин отметил, что «принятое решение не должно привести к ухудшению контрактных условий для европейских компаний — импортеров российского газа», о чем сообщал «Татар-Информ».

Ранее Президент РФ Владимир Путин поручил Правительству страны, Центральному банку и ПАО «Газпром» до 31 марта перевести на рубли расчеты за российский природный газ со странами Европейского Союза и другими государствами, введшими санкции против России.