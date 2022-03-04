Шольц обсудил с Путиным ситуацию на Украине

Канцлер ФРГ Шольц провел телефонный разговор с Президентом РФ Владимиром Путиным, в ходе которого обсуждалась текущая ситуация на территории Украины. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на представителя Кабмина Германии Штеффена Хабештрайта.

Он отметил, что точки зрения Шольца и Путина в данном вопросе расходятся.

«В продлившемся час разговоре стороны обменялись своими различающимися позициями. Канцлер высказался о своей большой обеспокоенности», – заявил собеседник агентства.

Ранее российский лидер также обсудил обстановку на Украине и санкции Запада с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции в Украине. Страны Запада осудили операцию и начали ужесточать санкции против России.