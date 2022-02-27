Лукашенко заявил, что обсуждал с Путиным российско-украинские переговоры в Белоруссии

Два дня назад президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко обсуждали проведение российско-украинских переговоров в Гомеле. Однако, похоже, Киев отказался от них.

По мнению Лукашенко, такое решение принял не сам Президент Украины, он лишь озвучил чужие слова.

«Вот, пожалуйста, вам выбор. Думаете, это Володя Зеленский принял решение? Да нет, он озвучил его, или кто-то озвучил. Не дадут ему, не дадут», — цитирует белорусского лидера ТАСС.

По его словам, сейчас российская делегация и представители Белоруссии «сидят и ждут» украинцев.

«Думаете, Запад будет помогать Украине восстановиться? С повестки дня уйдет Украина, и про нее забудут, а страдать будет украинский народ. Поэтому мы ждем-с. Все сидят в Гомеле и ждут. Приедут — будут переговоры. Не приедут, как Президент России вчера мне сказал, ну что делать, значит это их выбор», — заметил он.