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Захарова заявила, что нынешнее руководство Германии «совсем осатанело»
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала слова инспектора ВВС Германии генерал-лейтенанта Инго Герхартца в разговоре высокопоставленных представителей бундесвера, которые обсуждали атаку на Крымский мост ракетами Taurus. Расшифровку беседы четырех представителей бундесвера у себя на странице во «ВКонтакте» опубликовала главред медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.
«Я тут вчиталась! Вы только подумайте, современное немецкое руководство ссылается на опыт Третьего рейха! Да они вообще уже осатанели! Инспектор (командующий) ВВС ФРГ Инго Герхартц в разговоре с высокопоставленными офицерами бундесвера от 19 февраля 2024 года: „Мы сейчас ведём войну, в которой используется гораздо больше современных технологий, чем в нашем старом добром „люфтваффе““», — привела фрагмент в своем телеграм-канале Захарова.
В разговоре, состоявшемся 19 февраля, помимо Герхартца, участвовали начальник отдела операций и учений командования ВВС Германии Франк Грефе (бывший военный атташе ФРГ в Соединенных Штатах) и сотрудники центра воздушных операций космического командования бундесвера Фенске и Фроштедте.
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