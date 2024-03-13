Шольц исключил поставку Украине оружия, требующего участия немецких военных

Германия не будет поставлять Украине такое дальнобойное оружие, для применения которого требуется участие немецких военнослужащих. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, отвечая на вопросы депутатов Бундестага.

«Для меня исключены поставки таких систем дальнобойного вооружения, которые были бы связаны с задействованием германских солдат, в том числе за пределами Украины», — пояснил политик (цитата по ТАСС).

«Это черта, которую я как канцлер ФРГ не хочу переступать. Поэтому я принял решение и объяснил свою позицию», — подчеркнул Шольц.

По мнению канцлера, предоставлять такое оружие, как крылатые ракеты воздушного базирования Taurus, было бы безответственно «без задействования германских солдат». Он уверен, что их участие было бы необходимо для определения того, «куда целиться».

Вместе с тем агентство Bloomberg со ссылкой на неназванные источники отмечает, что партнеры являющегося лидером СДПГ Олафа Шольца по правящей «светофорной» коалиции настаивают, чтобы он пересмотрел свое решение по поставке ракет Taurus Украине.

В частности, представляющий Свободную демократическую партию министр финансов Кристиан Линднер «всё еще надеется», что Шольц изменит свою позицию. При этом министр экономики Роберт Хабек из партии «зеленых» раздражен односторонним решением канцлера.

Upd. (17.33): Ранее, в конце февраля, Шольц объяснил отказ от поставок Киеву крылатых ракет Taurus необходимостью в таком случае направить на Украину немецких военных. По его словам, Великобритания и Франция уже сделали это для обслуживания поставленных ими крылатых ракет Storm Shadow и Scalp (менее дальнобойных аналогов Taurus).

Первого марта в России был опубликован разговор высокопоставленных немецких офицеров (в том числе инспектора BBC Инго Герхартца), состоявшийся 19 февраля. Согласно расшифровке, военные обсуждали передачу Украине ракет Taurus и возможность нанесения удара по Крымскому мосту. Позиция Шольца по ракетам вызывала у них недоумение (так как, на их взгляд, прямое участие военнослужащих ФРГ для применения этого оружия не требовалось).