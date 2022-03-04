Шольц: Германия начала закупки газа в обход России

Германия начала закупать природный газ в обход России, но при этом поставки российских энергоносителей продолжаются. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью телеканалу ZDF.

Федеральный канцлер Германии подчеркнул, что при введении санкций против России власти страны подготовились к возможным трудностям с обеспечением энергоносителями.

«Мы подготовились к тому, чтобы мы покупали бы газ еще где-нибудь, это мы сделали и делаем это дальше», — пояснил Шольц, уточнив, что ФРГ продолжает «получать газ, нефть и уголь из России».

Ранее «Татар-информ» сообщал, что канцлер Германии не намерен прекращать контакты ни с Украиной, ни с Россией.

Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции в Украине. Страны Запада осудили операцию и начали ужесточать санкции против России.