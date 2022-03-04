Канцлер ФРГ не намерен прекращать контакты с Путиным

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что не планирует прекращать контакты ни с Украиной, ни с Россией. Продолжение диалога важно для урегулирования конфликта вокруг Украины, поделился он в интервью телеканалу ZDF.

«Я не перестану говорить не только с украинским Президентом, но и с российским. Нужно пытаться сделать все, чтобы война закончилась», — цитирует его РИА Новости.

21 февраля Президент России Владимир Путин подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР. Позже руководство народных республик обратилось к России за помощью в отражении атак Киева. Развернутая спецоперация, по словам Путина, ставит целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».