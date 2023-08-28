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Bild: Отношение Путина к санкциям вызвало удивление у Макрона и Шольца
Реакция Президента РФ Владимира Путина на антироссийские санкции, введенные вскоре после начала специальной военной операции на Украине, вызвала удивление у Федерального канцлера Германии Олафа Шольца и Президента Франции Эмманюэля Макрона. Об этом пишет немецкая газета Bild со ссылкой на книгу Ernstfall — Regieren in Zeiten des Krieges журналиста Стефана Ламби.
У беседы нет точной датировки, но в ней упоминаются переговоры Шольца с Путиным, состоявшиеся 4 марта 2022 года. В ответ на вопрос Макрона немецкий политик заметил, что ситуация вокруг Украины после разговора с российским лидером «лучше не станет». Однако то, что Президент России никак не затронул тему рестрикций, обеспокоило канцлера ФРГ даже больше, чем отсутствие перспектив быстрого разрешения украинского кризиса.
«Что-то удручает меня больше, чем ход переговоров: он (Владимир Путин — прим. Т-и) совсем не жалуется на санкции. Я не знаю, было ли так в разговоре с тобой. Но он вообще не упомянул о санкциях», — констатировал Шольц. Макрон в свою очередь сказал, что в беседе с ним российский лидер также не говорил о рестрикциях.
По словам канцлера Германии, Путин упоминал в диалоге с ним «демилитаризацию и денацификацию», а также просил признать Крым частью РФ и независимость Донецкой и Луганской народных республик.
Кроме того, в ответ на предложение Шольца провести встречу в четырехстороннем формате (российский, украинский, французский и немецкий лидеры) Президент РФ будто бы выразил готовность встретиться втроем, без Президента Украины Владимира Зеленского, а также не объявляя о прекращении огня.
Макрон в свою очередь отметил, что у него был «очень похожий» разговор с российским коллегой. «Думаю, он (Путин — прим. Т-и) сейчас полон решимости идти до конца», — сказал Президент Франции.
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