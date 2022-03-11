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Политика
11 марта 2022  13:14

Шойгу заявил, что спецоперация на Украине идет по плану

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Специальная операция на Украине проходит в соответствии с планом, заявил министр обороны России Сергей Шойгу на совещании членов Совбеза с главой государства Владимиром Путиным. Трансляцию проводил телеканал Россия-24.

Министр подчеркнул, что доклады о текущей ситуации с Донбасса направляются ежедневно. 

«Уважаемый Владимир Владимирович, у нас все идет по плану, здесь (на Украине) мы докладываем об этом вам на неделе каждый день», – отметил Шойгу.

Ранее российский лидер поддержал предложение главы Минобороны о привлечении иностранных добровольцев для участия в спецоперации. Он также одобрил инициативу министерства о передаче трофейного украинского оружия правоохранительным органам самопровозглашенных республик Донбасса. 

Напомним, 23 февраля руководство ЛНР и ДНР обратилось к России за помощью в отражении украинской агрессии. 24 февраля Президент России объявил о начале специальной военной операции.

 

#спецоперация на Украине #Владимир Путин #Шойгу Сергей
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