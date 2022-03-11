Шойгу предложил передать республикам Донбасса трофейное оружие

Президент РФ Владимир Путин одобрил предложение министра обороны РФ передать республикам Донбасса захваченные у украинских военных переносные зенитно-ракетные комплексы, противотанковые управляемые ракеты и танки для более высокой боеспособности милиции ДНР и ЛНР. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Глава Минобороны России Сергей Шойгу подчеркнул, что многие страны бесконтрольно поставляют ВСУ оружие и технику.

«Что касается поставки вооружений, тем более западного производства, которое оказалось в руках российской армии, – конечно, я поддерживаю возможность передачи их в воинские подразделения Луганской и Донецкой народных республик», – сказал глава государства.

23 февраля руководство республик обратилось к России за помощью в отражении украинской агрессии. Утром 24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации Украины.