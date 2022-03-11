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Ру Тат
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Политика
11 марта 2022  12:53

Шойгу предложил передать республикам Донбасса трофейное оружие

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Президент РФ Владимир Путин одобрил предложение министра обороны РФ передать республикам Донбасса захваченные у украинских военных переносные зенитно-ракетные комплексы, противотанковые управляемые ракеты и танки для более высокой боеспособности милиции ДНР и ЛНР. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. 

Глава Минобороны России Сергей Шойгу подчеркнул, что многие страны бесконтрольно поставляют ВСУ оружие и технику. 

«Что касается поставки вооружений, тем более западного производства, которое оказалось в руках российской армии, – конечно, я поддерживаю возможность передачи их в воинские подразделения Луганской и Донецкой народных республик», – сказал глава государства.

23 февраля руководство республик обратилось к России за помощью в отражении украинской агрессии. Утром 24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации Украины.

#Владимир Путин #спецоперация на Украине
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