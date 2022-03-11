Путин поддержал предложение привлекать добровольцев к спецоперации на Украине

Президент РФ Владимир Путин поддержал предложение привлечь на Донбасс добровольцев. Глава государства проводит совещание с Совбезом, сообщает пресс-служба Кремля.

Минобороны России Сергей Шойгу доложил, что самое большое количество заявок на участие в освободительной операции поступает из стран Ближнего Востока: порядка 16 тыс.

«И здесь, конечно, мы считаем правильным положительно отреагировать на запросы, – сказал министр, – тем более что эти запросы не за деньги, а по истинному желанию этих людей».

Комментирую это предложение, российский лидер обратил внимание на то, что украинская сторона открыто привлекает наемников со всего мира, нарушая всякие нормы международного права.

«Поэтому, если Вы видите, что есть люди, которые хотят на добровольной основе, тем более не за деньги, приехать и оказать помощь людям, проживающим на Донбассе, – ну, что же, надо пойти им навстречу», – заявил Путин.

Напомним, 21 февраля главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к Президенту России Владимиру Путину с просьбой признать независимость республик. В понедельник Президент провел заседание Совбеза, где была рассмотрена ситуация по Украине. Вечером этого же дня глава государства подписал указы о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик.

23 февраля руководство республик обратилось к России за помощью в отражении украинской агрессии. Чтобы защитить мирное население Донбасса, 24 февраля была развернута специальная военная операция.