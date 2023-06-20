Шойгу: ВСУ намерены нанести удар по Крыму и другим территориям РФ западными ракетами

По информации российской стороны, руководство Вооруженных сил Украины собирается нанести удары по российским территориям, включая Крым, при помощи ракет Storm Shadow и HIMARS, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Он предупредил, что вне зоны проведения спецоперации их применение повлечет незамедлительный ответный удар России по центрам принятия решения Украины. Кроме того, это будет означать полноценное втягивание США и Великобритании, поставляющих Киеву это оружие, в нынешний конфликт.

«Украинские войска продолжают предпринимать попытки наступательных действий на южно-донецком, запорожском и донецком направлениях. При этом киевский режим задействует большое количество западных вооружений и элитные соединения, личный состав которых обучался специалистами НАТО», – сообщил глава российского военного ведомства во время вступительного слова на заседании коллегии Минобороны России.

Министр также рассказал, что российские военные успешно отразили все 263 атаки украинских боевиков, предпринятые с 4 июня в ходе контрнаступления. По словам Шойгу, ни на одном из направлений противник не смог достигнуть своих целей.

По данным Минобороны РФ, с начала контрнаступления ВСУ потеряли уже около 7,5 тыс. солдат и большое количество техники, включая часть танков Leopard 2 немецкого производства. Ранее газета The New York Times раскрыла критерии оценки действий Вооруженных сил Украины странами Запада.